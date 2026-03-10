В Липицкой школе в городском округе Серпухов продолжается капитальный ремонт

В селе Липицы городского округа Серпухов продолжаются работы по капитальному ремонту «Липицкой школы» на площади 178 Авиаполка. По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта превысила 25%.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья, которая соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 35 человек. Ведутся демонтажные работы, общестроительные и отделочные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций, кроме того, строители приступили к фасадным работам», — сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь школы составляет 3230 квадратных метров. В рамках ремонта планируется обновить фасад и входную группу, утеплить кровлю, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Будут проведены внутренние ремонтные работы, а также закуплены новая мебель и оборудование для школы. Переделки коснутся и территории вокруг учреждения.

Открыть обновленное здание школы планируют 1 сентября 2026 года.