Липицкую школу в Серпухове капитально отремонтируют к осени

В селе Липицы городского округа Серпухов в здании «Липицкой школы» продолжаются работы по капитальному ремонту. По информации пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта уже превысила 80%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы Подмосковья и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте трудятся 50 человек, задействованы четыре единицы техники. Строители выполняют фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные системы и радиаторы отопления, а также благоустраивают территорию вокруг школы.

Площадь «Липицкой школы» составляет 3230 квадратных метров. В планах — ремонт кровли, утепление и обновление фасада и входной группы, замена систем отопления, вентиляции, канализации, сантехнического оборудования, окон и дверей. Также будут проведены внутренние ремонтные работы, закуплены новая мебель и оборудование для школы.

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.