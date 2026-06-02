В Липицкой школе городского округа Серпухов идет капитальный ремонт

В здании «Липицкой школы» на площади 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт. По информации пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность превысила 75%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы Подмосковья и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас на объекте работают 55 человек и 5 единиц техники. Строители занимаются фасадными работами, монтажом инженерных систем и радиаторов отопления, а также ведут отделочные работы и благоустраивают территорию вокруг школы.

Площадь объекта составляет 3230 квадратных метров. В планах — ремонт кровли, утепление и обновление фасада и входной группы, замена систем отопления, вентиляции, канализации, сантехнического оборудования, окон и дверей. Также предусмотрены внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование, а территорию вокруг благоустроят.

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.