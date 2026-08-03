Липицкую школу в Серпухове откроют после капремонта1 сентября

В здании «Липицкой школы» на площади 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт. По сообщению пресс-службы регионального Минстройкомплекса, строительная готовность превысила 89%.

Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Сейчас на объекте работают 50 человек и 2 единицы техники. Строители завершают фасадные работы и благоустройство, монтируют инженерные системы, проводят пусконаладочные и отделочные работы, а также собирают и расставляют мебель.

Площадь объекта составляет 3230 квадратных метров. В здании планируют отремонтировать кровлю, утеплить и обновить фасад и входную группу, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери. Для школы закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.