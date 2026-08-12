В Ликино-Дулеве возводят пристройку к местному лицею

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа началось строительство пристройки к местному лицею. На данный момент на объекте работают более пятидесяти строителей, задействована тяжелая техника.

Руководитель проекта Аслан Албогачиев рассказал, что рабочие занимаются армированием вертикальных конструкций первого этажа, возведением перекрытий и опалубки.

Пристройка будет трехэтажной и займет площадь в 6510 квадратных метров. В ней разместят блок начальной школы на четыреста мест с отдельным входом, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы на сто пятьдесят мест, а также спортзал и столовую на двести пятьдесят мест. Пристройку соединят теплым переходом с основным зданием лицея на уровне второго этажа.

Строительство ведется за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети». Завершить работы планируют в 2027 году.