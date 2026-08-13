В Ликино-Дулеве состоялся концерт известного пианиста Дмитрия Каприна

Мероприятие состоялось 12 августа и собрало сотни зрителей. В программе были произведения из альбома Чайковского «Времена года», трансцендентные этюды Листа, «Бабочки» Шумана, «Шаги на снегу» Дебюсси и другие. Зрители отметили, что концерт стал значимым событием в культурной жизни города.

Дмитрий Каприн — один из наиболее заметных представителей российской фортепианной школы своего поколения. Он родился в 1977 году в Горьком (ныне Нижний Новгород) и в 14 лет завоевал вторую премию на международном конкурсе в Чешской Республике. Профессиональное образование музыкант получил в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории.

Лауреат нескольких престижных состязаний, Дмитрий Каприн гастролировал в Испании, Австрии, Германии, Израиле, Японии, Великобритании, Венгрии и Македонии. В Орехово-Зуевский округ он приезжает на летний отдых, благодаря чему местные жители могут слушать классику в исполнении профессионального пианиста.