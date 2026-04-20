Спортивный корпус школы «Феникс» в Ликино-Дулеве капитально отремонтируют

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа на улице Калинина, 12, продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс». По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, готовность объекта превысила 57%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Более 120 человек задействованы на объекте. Строители выполняют отделочные, кровельные и фасадные работы, ведут устройство входных групп и монтаж инженерных сетей.

В рамках капитального ремонта планируется замена кровли, всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей. Также будут проведены фасадные работы, установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустроена прилегающая территория. После завершения ремонта спорткомплекс ждет поставка новой мебели и спортивного инвентаря.