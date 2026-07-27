Корпус спортшколы «Феникс» в Ликино-Дулеве капитально отремонтируют в этом году

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс». В здании располагаются спортзал и бассейн. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, общая готовность объекта превышает 80%.

Ремонт спортивного комплекса проводится в рамках государственной программы по задачам нацпроекта «Семья». Ежедневно на площадке трудятся более семидесяти строителей, задействована одна единица техники.

На данный момент на объекте ведутся отделочные и общестроительные работы, ремонт фасада, монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории.

После завершения ремонта спортивный комплекс превратится в современный многофункциональный центр для занятий физической культурой и плаванием. В обновленном спортзале появится просторный игровой зал, оснащенный всем необходимым для тренировок и соревнований. В здании бассейна оборудуют большую и малую чаши с современной системой водоочистки и подогрева воды, комфортные раздевалки, душевые, тренерские и административные помещения. Прилегающая территория будет благоустроена и огорожена новым металлическим забором.

Основные строительные работы на объекте планируют завершить в 2026 году.