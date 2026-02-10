В Ликино-Дулево пожарные спасли шесть человек из горящего дома

В воскресенье, 25 января, сотрудники 250-й и 301-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с представителями федеральной противопожарной службы успешно справились с возгоранием в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа и спасли шесть человек, включая трех детей.

По словам начальника ПСЧ-301 Андрея Салина, днем в службу экстренной помощи «Система-112» поступил вызов от очевидцев о пожаре в многоквартирном доме.

«Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что из окна квартиры на первом этаже виден огонь и идет густой дым. Работники подразделения немедленно создали звенья газодымозащитной службы, провели разведку и развернули магистральную линию для ликвидации очага возгорания. В ходе разведки выяснилось, что соседние квартиры и лестничную клетку плотно заволокло дымом», — рассказал Андрей Салин.

В одной из квартир на четвертом этаже находились женщина с тремя детьми 8, 9 и 10 лет, которые не смогли самостоятельно покинуть помещение. Специалисты надели на них спасательные маски и эвакуировали на улицу. Также были спасены мужчина 1996 года рождения и беременная женщина 1994 года рождения. Медицинская помощь никому не потребовалась. Благодаря оперативной работе огнеборцев пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.