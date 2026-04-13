В Ликино-Дулево начали борьбу с опасным видом клена

В городе Ликино-Дулево сотрудники Ликино-Дулевского комбината благоустройства активно занимаются выпиливанием ясенелистного (американского) клена на перекрестке улиц Луначарского и Новикова Прибоя. Сучья и некрупные ветви перерабатываются в щепу с помощью спецтехники. Оставшиеся пни будут вывезены, а территория выровнена для последующей высадки газонной травы.

С 1 марта этого года ясенелистный клен приравнен к борщевику Сосновского из-за его агрессивного распространения и негативного влияния на окружающую среду. Как отметил начальник участка Ликино-Дулевского комбината благоустройства Анатолий Коблов, в городе насчитывается около 20 тысяч таких деревьев. Высадка новых деревьев на общественных пространствах запланирована на более поздний срок, когда установится благоприятная погода.

Параллельно сотрудники комбината проводят уборку дворовых территорий и тротуаров. Ликино-Дулевское дорожное ремонтно-строительное управление осуществляет промывку внутриквартальных дорог.

25 апреля в Орехово-Зуевском округе пройдет общеобластной субботник, в котором примут участие жители, трудовые коллективы и общественные организации.