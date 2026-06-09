Спортивный корпус школы «Феникс» капитально отремонтируют в Ликино-Дулеве

В Ликино-Дулево на улице Калинина, дом № 12, продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 спортивной школы «Феникс». По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, степень готовности объекта достигла 70 %.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется за счет регионального бюджета.

На объекте трудятся более ста человек. Ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж витражей, радиаторов и слаботочных систем. Также проводится укладка керамогранита, оштукатуривание и шлифовка стен, благоустройство территории. В чаше бассейна ведется оштукатуривание и монтаж электрооборудования для водоподготовки.

В ходе ремонта строители заменят кровлю, инженерные сети, окна и двери. Кроме того, в корпусе установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также оснастят его новой мебелью и спортивным инвентарем.