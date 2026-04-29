Учебный корпус техникума в Ликино-Дулеве капитально отремонтируют в этом году

На улице Центральная в Ликино-Дулеве продолжается капитальный ремонт учебного корпуса №1 и мастерских Орехово-Зуевского техникума. По информации пресс-службы регионального минстройкомплекса, общая готовность объекта составляет 80%.

На данный момент на объекте работают 35 человек. Строители завершили демонтажные работы, заканчивают ремонт кровли и фасада. Также проводятся общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций.

После завершения ремонта учебный корпус площадью 3100 квадратных метров превратится в современное образовательное пространство. Здесь будут просторные учебные аудитории, спортивный зал и раздевалки. Техникум оснастят новым оборудованием и мебелью.

В следующем году планируется начать благоустройство территории. Работы по капитальному ремонту проводятся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Полностью завершить капремонт планируют в июле 2026 года.