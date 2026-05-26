В Ликино-Дулеве возводят пристройку к лицею

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа на улице Степана Морозкина, дом 4А, идет активное строительство пристройки к Ликино-Дулевскому лицею. На данный момент на объекте задействовано тридцать человек и башенный кран. Строители ведут армирование фундаментной плиты и возведение вертикальных конструкций подвального помещения.

На этой неделе планируется бетонирование части подвала и стен, а также установка плит перекрытия. Между лицеем и стройплощадкой установлено ограждение, которое после окончания учебного года будет демонтировано. В течение полутора месяцев строители возведут надземный переход в существующее здание лицея.

Трехэтажная пристройка рассчитана на 550 мест. В ней будут размещены блок начальной школы на 400 мест с отдельным входом, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы на 150 мест, спортивный зал и столовая на 250 мест.

Общая площадь нового здания составит 6510 квадратных метров. Строительство ведется за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети».

Начальник участка Осман Дурсунов сообщил, что рабочие обеспечены всеми необходимыми стройматериалами.