В Ликино-Дулеве открылись бесплатные занятия по аквааэробике

В городе Ликино-Дулево стартовали бесплатные занятия по аквааэробике для посетителей Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Новое направление было запущено благодаря поддержке депутата Московской областной думы Максима Коркина.

Занятия проводит тренер Надежда Дерябина два раза в неделю. Она отметила, что аквааэробика подходит тем, кто не может выполнять силовые упражнения. «Положительные эмоции в "серебряном" возрасте особенно необходимы», — подчеркнула Надежда.

Обновленная чаша старого бассейна теперь полностью соответствует требованиям безопасности и комфорта. Были заменены насосы и очистные элементы, установлена душевая кабина.

Записаться на занятия можно по телефону 8 (991) 201-58-83 или по адресу: город Ликино-Дулево, Коммунистическая улица, дом 15, в будние дни с 10:00 до 17:00.