В Ликино-Дулеве начали капитальный ремонт крыши многоквартирного дома

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа на Коммунистической улице, дом 37, начался капитальный ремонт крыши. Строители уже завезли на площадку все необходимые материалы.

По словам руководителя управляющей компании «Партнер» Марины Гусевой, в ходе работ будет полностью заменена стропильная система, утеплены чердачные помещения, а крыша станет металлической.

Жительница дома Капиталина Кривенцова, проживающая здесь более 40 лет, рассказала, что все соседи опасались протечек при сильном дожде. Дом небольшой — два подъезда и восемь квартир — и жители давно просили сделать капремонт крыши. В этом году их дом включили в программу. Общая площадь крыши составляет 387 квадратных метров, а завершить работы планируют до конца апреля.

В этом году в Ликино-Дулеве капитально отремонтируют еще три дома: № 4А на улице Калинина, № 8А на Октябрьской и № 13 на улице 30 лет ВЛКСМ. Всего в течение трех лет, с 2026 по 2028 год, в городе отремонтируют 17 многоквартирных домов.