В Ликино-Дулеве идет ремонт крыши трехэтажного дома

В городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа на Октябрьской улице, дом 8А, проходит капитальный ремонт крыши. Рабочие уже начали демонтажные работы и приступили к установке новых стропил. После этого они приступят к обновлению чердачного помещения, замене кровли и устройству водоотвода.

Жители дома были оповещены о предстоящем ремонте. Заказчик работ — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. В прошлом году уже был проведен ремонт фасада здания, а завершение кровельных работ запланировано на середину июля.

Руководитель управляющей компании «Партнер» Марина Гусева отметила, что в последнее время капитальный ремонт домов проводится все активнее, и на него выделяется больше средств. Это приводит к увеличению количества домов, подлежащих ремонту, и расширению масштабов проводимых работ.

В этом году в Ликино-Дулеве также был проведен капитальный ремонт крыши дома № 37 на Коммунистической улице. В ближайшее время начнется ремонт фасада дома № 13 на улице 30 лет ВЛКСМ. Всего в период с 2026 по 2028 год в городе планируется отремонтировать 17 многоквартирных домов.