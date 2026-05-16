В Ликино-Дулеве активно ремонтируют спортивный корпус

В городе Ликино-Дулево на улице Калинина продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса №1 спортивной школы «Феникс». Строительная готовность объекта уже близка к 60%.

Специалисты заняты обновлением кровли и фасада здания. Внутри активно проводятся отделочные работы в спортзале и бассейне. Параллельно обустраиваются входные группы и устанавливаются новые инженерные сети. На объекте работает более 120 специалистов.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». Финансирование проекта предусмотрено из регионального бюджета.