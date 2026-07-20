В Ликино-Дулеве активно идет капитальный ремонт крыши дома № 8А на Октябрьской улице

Строители выполнили более половины работ по капитальному ремонту скатной крыши в доме № 8А на Октябрьской улице в городе Ликино-Дулево. В планах — обновить чердачное помещение, заменить кровлю и сделать водоотвод.

Заказчик работ — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. Завершить ремонт планируют в августе.

Жительница дома Татьяна рассказала, что живет здесь пять лет. В прошлом году в доме капитально отремонтировали фасад и реконструировали балконы. Работы провели качественно, и теперь жители с нетерпением ждут завершения ремонта крыши.

В этом году в Ликино-Дулеве также капитально отремонтировали крышу дома № 37 на Коммунистической улице. Вскоре начнут ремонт фасада дома № 13 на улице 30 лет ВЛКСМ. Всего в течение трех лет, с 2026 по 2028 год, в городе планируют отремонтировать 17 многоквартирных домов.