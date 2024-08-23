Современную хоккейную коробку построят на левом берегу Дубны в этом году

Глава округа Максим Тихомиров и специалисты администрации встретились с жителями левобережной части Дубны. Они получили ответы на вопросы и узнали, что здесь построят современную хоккейную коробку.

Выездная администрация прошла во дворе дома № 15 на Октябрьской улице. Такие встречи организовывают два раза в неделю. Глава Дубны лично ответил на большинство вопросов по благоустройству, городскому хозяйству, учебным учреждениям и объектам спорта. Он озвучил, что в левобережной части построят долгожданную хоккейную коробку.

«Коробка будет 30 на 60 с полным покрытием в 1800 квадратных метров. Это хорошая ледовая арена, чтобы в этом году наши дети могли заниматься не только любительским катанием, но и ребята, которые ездят в соседний городской округ на тренировки, смогут полноценно реализовать их в Левобережье», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Специалисты ответили на вопросы по льготным рейсам до городского кладбища для пенсионеров, обновлению детских площадок и чистоте в лесопарковой зоне.

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