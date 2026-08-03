В лесопарке «Загорское море» прошла познавательная экскурсия для детей

Воспитанники семейного центра помощи семье и детям «Ступени» из Сергиева Посада посетили познавательную экскурсию в лесопарке «Загорское море». Мероприятие организовали старшие участковые лесничие Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» Евгений Живаев и Александр Макаров.

Экскурсия стала частью проекта «Лесные лаборатории», который реализуют Комитет лесного хозяйства, Министерство образования и Министерство благоустройства Московской области при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Во время встречи ребята узнали об особенностях лесных экосистем, животных и растениях Подмосковья. Также дети поучаствовали в интерактивном мастер-классе. После этого участникам выдали специальные задания: определить виды облаков и провести наблюдения за природой, зафиксировав свои впечатления.

Такие занятия помогают детям в увлекательной форме познакомиться с окружающим миром, развивают наблюдательность и формируют бережное отношение к природе.

Заместитель директора Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Виталий Мягков отметил, что специалисты центра «Ступени» выразили огромную благодарность организаторам экскурсии, которая очень понравилась как детям, так и сопровождавшим их родителям.