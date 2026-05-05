В лесопарке «Массовка» начались работы по благоустройству

В городе Дедовск приступили к созданию лыжероллерной трассы и пешеходных дорожек в лесопарке «Массовка».

Каток несколько раз проезжает по одному участку, утрамбовывая песок, после чего рабочие укладывают геотекстиль. Затем фронтальный мини-погрузчик засыпает крупную фракцию щебня (20–40 мм). Следующий этап — более мелкий щебень и финишное покрытие из гранитного отсева.

Начальник подрядной организации Александр Ворсин рассказал, что параллельно специалисты ведут расчистку леса от поваленных деревьев и сухостоя, монтируют борта под пешеходные и лыжные дорожки, выравнивают их основание. В восточной части будущего парка продолжают прокладывать кабельную канализацию и устанавливать закладные элементы под опоры освещения.

Для надежности кабель поместят в футляр — трубу 63 мм внутри трубы 110 мм. Трубы большего диаметра рабочие соединяют специальной сваркой, чтобы исключить попадание влаги. Проложено уже более 5000 метров кабель-каналов. На объекте задействовано 9 единиц техники и более 20 рабочих.

Александр также отметил, что работы начались на другом участке парка — за рекой Грязевкой, площадью 12 гектаров. Общая площадь лесопарка — 57 гектаров. Через реку построят металлический мост.

Завершить благоустройство лесопарка планируют в четвертом квартале текущего года. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».