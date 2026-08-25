В лесопарке Истры завершается благоустройство территории

На данный момент готовность объекта составляет 95%. Как сообщил помощник руководителя проекта компании «Стройгарант» Виталий Давыдов, уже обустроены дорожно-тропиночная сеть и освещение, установлены детские и спортивные площадки с безопасным покрытием. До 5 сентября запланированы пусконаладочные работы инженерных систем.

Строители также завершают возведение зданий для проката спортивного инвентаря, хозяйственных построек и кафе. В парке высадят более тысячи саженцев деревьев, таких как ивы, клены, черемуха, а также кустарников.

Кроме того, в лесопарке будут обустроены тропа для прогулок на лошадях и маршрут для любителей бездорожья на квадроциклах.

Жители уже сейчас с удовольствием посещают обновленный лесопарк. Дмитрий Нижегородцев из деревни Алехново отметил, что территория очень преобразилась, и отдельно порадовался современным детским и спортивным зонам.

Благоустройство лесопарка вблизи деревень Лечищево и Бужарово реализуется в рамках региональной программы «Развитие комфортной городской среды». Торжественное открытие лесопарка для посетителей намечено на 5 сентября.