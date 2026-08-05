Квест для детей провели в лесопарке на бульваре имени Зубова в Пушкино

В городском округе Пушкинский в лесопарке на бульваре имени Зубова прошел увлекательный квест для ребят из «Академии каникул „ВыТворяшки“.

Дети от восьми до четырнадцати лет разделились на две команды и отправились на поиски пропавшего аромата. Путь пролегал от городского Дворца культуры до Банного леса.

По сюжету квеста в лесу детей встретила Фея цветов. Она пожаловалась, что колдовство лишило ее цветочного аромата, и попросила ребят помочь. Участники игры обыскали лесные полянки в поисках кусочков пазла, угадывали запахи с закрытыми глазами, собирали гербарий и даже наткнулись на черничник — ягоды пошли в дело прямо на ходу.

Чтобы завершить квест, детям нужно было найти дерево с голубой лентой, под которым ждал тот самый аромат. Прогулка запомнится ребятам надолго — это было заметно по их счастливым лицам. А завершил мероприятие общий снимок на память о лесном приключении.

Организовали квест вожатые «Академии каникул» городского Дворца культуры.