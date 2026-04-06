Редкого краснокнижного голубя заметили в лесах Подмосковья

В Московской области активно идет весенний прилет и миграция птиц, среди которых есть виды, внесенные в Красные книги России и Подмосковья. Наблюдатели сообщают о частых встречах с клинтухом, находящимся под особой охраной в регионе.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Клинтух занесен в Красную книгу региона под второй категорией — редкий гнездящийся вид c сокращающейся численностью». До 1980-х годов клинтух часто встречался в Подмосковье, но затем его численность начала сокращаться. Сегодня в области, вероятно, гнездится несколько сотен пар этого вида.

Клинтух обитает в спелых лесах и парках с дуплистыми деревьями, рядом с полями и лугами. Он гнездится в дуплах, часто используя дупла желны. Клинтухи моногамны, в кладке обычно два яйца, и в сезон птицы могут сделать вторую кладку. Их рацион состоит в основном из семян диких и зерновых культурных растений.