В лесах Подмосковья усилят контроль за пожарной безопасностью весной 2026 года

С приходом весны 2026 года в Московской области начинается период высокой опасности возникновения лесных пожаров. Комитет лесного хозяйства Московской области призывает владельцев земельных участков, которые граничат с лесом, строго следовать правилам пожарной безопасности.

Владельцы и пользователи территорий, смежных с лесным фондом, должны очистить полосу шириной не менее 10 метров вдоль границы с лесом. Эта зона должна быть освобождена от сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Также можно создать противопожарную минерализованную полосу или другой противопожарный барьер.

С началом пожароопасного сезона контроль за соблюдением этих требований будет усилен. В рамках профилактической операции «Смежник» сотрудники лесничеств Московской области будут регулярно патрулировать территории, прилегающие к лесам.

Если будут выявлены нарушения, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафов составляет до 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. При этом нарушители должны будут устранить выявленные проблемы, даже если они уже понесут наказание.