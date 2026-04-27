В лесах Подмосковья провели масштабную экологическую акцию

25 апреля в Московской области прошла крупная экологическая акция «Субботник в лесу». Мероприятие собрало жителей Подмосковья, волонтеров, представителей муниципалитетов и коммунальных служб и положило начало сезону весенних субботников в регионе.

В акции принял участие председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин. Он присоединился к уборке лесных территорий и пообщался с волонтерами.

Во время субботника проводилась очистка лесов от бытового мусора и валежника, благоустройство рекреационных зон и подготовка территорий к пожароопасному периоду. Особое внимание уделялось наиболее посещаемым участкам леса.

Акция подчеркнула важность экологической повестки в регионе и продемонстрировала активное участие жителей в сохранении природы.