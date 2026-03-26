Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 марта

На территории гослесфонда Московской области 25 марта не было зафиксировано возгораний. В ближайшие дни в регионе установистя первый класс пожарной опасности.

По прогнозам, 26, 27 и 28 марта на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Во Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах будет второй класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит +14–18 °C, а ночью — +1–4 °C. Синоптики обещают безоблачную погоду без осадков.

Лесная охрана Мособлкомлеса напоминает, что по народным приметам, срубить дерево 26 марта — к несчастью. В этот день лучше всего уделить внимание растениям и бережно относиться к ним.

Если вы обнаружите возгорание, незамедлительно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.