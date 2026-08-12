Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 августа

На территории гослесфонда Московской области 11 августа возгораний не было. По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 12, 13 и 14 августа на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности.

Во Виноградовском, Луховицком и Орехово-Зуевском лесничествах — второй класс, в Егорьевском, Ступинском и Шатурском — третий класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +15 до +25 градусов днем и от +6 до +16 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность, сильный ветер и дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.