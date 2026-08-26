Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 августа

На территории гослесфонда Московской области 25 августа не было зарегистрировано ни одного возгорания.

По прогнозам, 26 и 27 августа на большей части территории области ожидается I класс пожарной опасности. Во Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — II класс. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс.

28 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, а в перечисленных лесничествах — III класс.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру воздуха от +15 до +19 градусов днем и от +7 до +10 градусов ночью. Также возможны дожди.

Если вы обнаружите возгорание, сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».