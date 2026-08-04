Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 августа

3 августа на территории гослесфонда Московской области не было зафиксировано возгораний.

4 и 5 августа на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Егорьевском и Шатурском лесничествах прогнозируется третий класс.

6 августа на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, а в Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — второй класс.

Синоптики обещают переменную облачность и температуру от плюс 25 до 32 градусов днем и от плюс 12 до 18 градусов ночью, без осадков.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.