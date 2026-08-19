Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 21 августа

На территории гослесфонда Московской области 18 августа не было зафиксировано возгораний. Сегодня и в ближайшие дни температура будет от +17 до +25 градусов, ночью — от +9 до +18 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, усиление ветра и маловероятные осадки.

19 и 20 августа на большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — второй класс.

21 августа ожидается, что на большей части территории будет второй класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском и Сергиево-Посадском лесничествах прогнозируется первый класс. Такой же класс пожарной опасности ожидается в Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.