В лесах Московской области 5 июня не зафиксировано возгораний

На территории гослесфонда Московской области 5 июня не было зафиксировано возгораний. В ближайшие дни, 6, 7 и 8 июня, на всей территории региона ожидается III класс пожарной опасности.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от плюс 23 до 28 градусов днем и от плюс 10 до 17 градусов ночью. Ожидается слабая переменная облачность, без осадков.

Специалисты напоминают, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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