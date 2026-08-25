Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 августа

На территории гослесфонда Московской области не было зафиксировали возгораний 24 августа. Специалисты дали прогноз на ближайшие несколько дней.

На большей части территории Московской области с 25 по 27 августа ожидается II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +13 до +19 градусов, ночью — от +9 до +12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей и гостей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или позвонить единому номеру вызова экстренных служб 112.