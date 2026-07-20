Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 июля

На большей части территории Московской области 20 июля ожидается первый класс пожарной опасности. Однако в Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах прогнозируется второй класс.

21 июля на всей территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. А 22 июля на большей части территории области вновь прогнозируется первый класс, за исключением Бородинского, Волоколамского, Звенигородского, Луховицкого, Наро-Фоминского и Шатурского лесничеств, где сохранится второй класс.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура будет колебаться от +20 до +29 градусов днем и от +12 до +15 градусов ночью. Ожидается переменная облачность и возможность дождей.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.