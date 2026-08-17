Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 19 августа

16 августа на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +14 до +23 градусов, а ночью — от +10 до +20 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

17 августа на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, однако в Виноградовском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — третий класс.

18 и 19 августа на большей части территории Московской области прогнозируется третий класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Орехово-Зуевском, Ногинском и Талдомском лесничествах ожидается второй класс.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.