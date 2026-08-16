В лесах Московской области 15 августа не зафиксировали возгораний
На территории гослесфонда Московской области 15 августа не было зафиксировано возгораний.
По прогнозам, 16 августа на большей части территории области ожидается II класс пожарной опасности. В Виноградовском, Луховицком и Ступинском лесничествах прогнозируется III класс.
17 августа на большей части территории Московской области также ожидается II класс пожарной опасности. В Егорьевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Истринском, Клинском, Ногинском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс.
18 августа на большей части территории Московской области снова ожидается II класс пожарной опасности. В Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется III класс.
В эти дни температура будет колебаться от +17 до +25 градусов днем и от +9 до +16 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди.
Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает: в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».
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