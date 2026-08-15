В лесах Московской области 14 августа возгораний не зафиксировано

На большей части территории Московской области 15, 16 и 17 августа ожидается II класс пожарной опасности. В Виноградовском и Ступинском лесничествах — III класс, а в Истринском лесничестве — также III класс 17 августа.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от плюс 20 до 27 градусов днем и от плюс 10 до 17 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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