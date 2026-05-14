В лесах Московской области 13 мая не зафиксировали возгораний

По информации пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 14 мая на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности. В Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах — III класс.

15 мая на большей части территории Московской области также прогнозируется II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс.

16 мая на большей части территории Московской области снова ожидается II класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс.

В ближайшие дни температура будет колебаться в пределах +19–24 °C днем и +10–14 °C ночью. Синоптики обещают переменную облачность и мозаичные дожди.

Если вы обнаружите возгорание, незамедлительно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.