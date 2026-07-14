Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 16 июля

На большей части территории Московской области 14 июля ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Шатурском — III класс.

В среду, 15 июля, на большей части территории Московской области также прогнозируется II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс, в Шатурском — III класс.

На следующий день, 16 июля, на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — III класс.

В ближайшие дни температура воздуха составит от плюс 20 до 27 градусов, а ночью — от плюс 18 до 22 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и локальные дожди.

Если вы обнаружите возгорание, немедленно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.