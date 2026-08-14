Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 16 августа

За 13 августа на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +13 градусов до +19 градусов, ночью — от +6 градусов до +14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 14 августа на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности. Во Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется второй класс, в Виноградовском и Ступинском — третий класс.

15 и 16 августа на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. В Сергиево-Посадском и Шатурском лесничествах (15 августа) и в Шатурском лесничестве (16 августа) — первый класс. В Виноградовском и Ступинском лесничествах оба дня — третий класс.

Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области напоминает: в случае обнаружения возгорания сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб «112».