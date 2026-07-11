В лесах Московской области 10 июля не зафиксировано возгораний

На территории гослесфонда Московской области 10 июля не было зафиксировано возгораний.

По прогнозам, 11 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, а в Бородинском, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — I класс. 12 и 13 июля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

В эти дни температура воздуха будет колебаться от плюс 20 до плюс 27 градусов днем и от плюс 17 до плюс 21 градуса ночью. Синоптики обещают переменную облачность, дожди и усиление ветра.

Напоминаем, что в случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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