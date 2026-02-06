В Ленинском округе завершат реконструкцию Каширского шоссе в конце 2026 года

На Каширском шоссе в Ленинском городском округе продолжаются работы по реконструкции. Специалисты компании АО «СтройТрансГаз» заняты возведением четырех опор на эстакаде основного хода и переустройством газопровода. Эти меры позволят приступить к строительству еще трех опор.

Одновременно рабочие начали бетонирование шкафной стены, которая является важным элементом для крепления подходов и насыпей к первой опоре. Кроме того, они занимаются шлифовкой готовых бетонных поверхностей. В конце февраля на этом участке планируется начать монтаж балок пролетного строения.

Помимо этого, на Каширском шоссе идет строительство путепровода № 2, дорог основного хода и пешеходного перехода в районе Проектируемого проезда. Завершение всех работ и запуск движения по обновленным участкам шоссе ожидается в конце 2026 года.