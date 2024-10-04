Центр профессиональной подготовки в Ленинском округе отметил 67-летие

Центру профессиональной подготовки имени Героя России Валерия Тинькова главного управления Министерства внутренних дел РФ по Московской области исполнилось 67 лет. Учреждение, работающее на территории Ленинского округа, отметило эту дату торжественным мероприятием.

В честь праздника состоялась церемония вручения наград лучшим работникам центра. Они получили почетные грамоты и благодарственные письма от главы Ленинского округа Станислава Каторова и совета депутатов. Гости возложили цветы к мемориалу памяти погибших сотрудников органов внутренних дел и посетили выставку боевой атрибутики, посвященную специальной военной операции.

В центре профессиональной подготовки обучается около 700 молодых сотрудников полиции. Они не только получают необходимые знания, но и вырабатывают трудолюбие, ответственность, патриотизм и гражданскую позицию.

Исполняющий обязанности заместителя главы округа Михаил Рассказов подчеркнул, что главное достижение образовательного учреждения — это люди. «Наши герои — это те сотрудники, которые, не пожалев своих жизней защитили конституционные права и интересы государства», — сказал он.

Начальник центра профессиональной подготовки Алексей Кузьмин добавил, что среди выпускников есть генералы и Герои России, а также офицеры, показывающие пример преданного служения Отечеству.

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