В перинатальном центре Видного появился на свет 5555-й ребенок

Женщины с тяжелыми патологиями при беременности со всего Подмосковья обращаются за помощью в Видновский перинатальный центр. На этот раз врачи помогли 37-летней жительнице региона родить здоровую девочку.

Пациентка поступила в акушерское отделение патологии беременности на 39-й неделе беременности. У женщины был анатомически узкий таз второй степени, поэтому врачи приняли решение делать кесарево сечение. Операция прошла успешно, сообщила акушер-гинеколог перинатального центра Патима Муртаева.

Девочка при рождении весила 2 980 граммов и имела рост 49 сантиметров. Ее состояние медики оценили в 8,9 баллов по шкале Апгар. Ребенок стал 5555-м появившимся на свет в Видновском перинатальном центре.

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