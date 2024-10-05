Юбиляров семейной жизни поздравили в ЗАГСе в Ленинском округе

В ЗАГСе в Видном чествовали «золотых», «изумрудных» и «бриллиантовых» юбиляров семейной жизни. Традиция существует в округе уже 20 лет.

В ЗАГСе в Видном торжественно поздравили семь пар.

«Семья — это самое надежное, самое ответственное место для каждого человека. Каждая семейная пара, прожившая вместе столько лет, — это история, полная воспоминаний, радостей и испытаний. Что более надежного можно оставить своим детям? Конечно же, пример любви и преданности, который соединяет сердца на протяжении многих лет», — сказала заместитель главы городского округа Татьяна Квасникова.

Этой традиции в Ленинском округе исполнилось 20 лет. Юбиляров поздравили руководители администрации и представители духовенства. Супруги получили памятные подарки, а творческие коллективы представили творческие номера.

«Брак — это большой труд и ответственность. Сохранить отношения — это значит работать над ними, преодолевать все трудности, поддерживать и вдохновлять друг друга. Самое главное — вера, надежда, любовь и поиск компромиссов. Прежде чем обвинять кого-то, загляните внутрь себя», — рассказали юбиляры Ленинского городского округа.

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