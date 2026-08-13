В Ленинском округе прошла акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО

В Ленинском округе прошла акция по поддержке участников СВО. В ней приняли участие сотрудники МЧС Ленинского пожарно-спасательного гарнизона, представители других силовых ведомств, администрации муниципалитета и неравнодушные жители.

Церемония передачи помощи состоялась у здания администрации в Видном. В состав груза вошли огнетушители, необходимые для обустройства позиций и повышения безопасности. Ключевым элементом миссии стал передвижной алтарь. Этот дар призван поддержать духовный настрой бойцов и дать им возможность сохранять связь с верой.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу Сергей Дежкин и начальник второго пожарно-спасательного отряда Александр Коврижных подчеркнули значимость таких мероприятий.

«Такие совместные инициативы — это не просто практическая помощь, но и искреннее выражение благодарности защитникам Родины за их самоотверженность и мужество. Кроме того, участие в подобных акциях служит важным примером для молодых сотрудников спасательных служб, способствуя укреплению патриотического сознания и чувства единства в обществе», — отметили они.