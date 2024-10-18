Волонтеры Ленинского округа собрали 1,3 тонны гумпомощи жителям Курской области

Очередную партию гуманитарного груза собрали жители Ленинского округа. Она отправится в распределительный центр Курска, куда поступает помощь со всей России.

Жители Курской области получат 133 коробки с продуктами, вещами и медикаментами, общий вес которых составляет 1330 килограммов.

Глава совета депутатов округа Станислав Радченко, рассказал, что волонтеры будут сопровождать партию, а после разгрузки поедут в Курчатов. Там бойцам СВО передадут экипировку, которую собрали для них с помощью бизнесменов Ленинского округа.

Также в сборе гуманитарной помощи участвовали депутаты, активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтеры Подмосковья» и представители учебных заведений муниципалитета.

Волонтер «Молодой гвардии Единой России» Александра Балахина рассказала, что постоянно участвует в таких акциях. «Жители Курска сейчас нуждаются в нашей поддержке, и,

я считаю, важно, чтобы каждый внес свой вклад», — считает девушка.

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