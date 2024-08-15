Тарычевский пруд в Видном благоустроят осенью
В Видном продолжается обустройство Малого Тарычевского пруда. Половину работ уже завершили.
Инициативу по приведению пруда в порядок предложили на форуме «День соседей» собственники квартир в жилом комплексе «Зеленые аллеи».
«Уже выполнено 50% работ по обустройству твердых покрытий и половины свайных полей для строительства дорожки над водой. В настоящее время рабочие приступили к обвязке свай», — рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.
Вскоре специалисты приступят к установке освещения, павильонов и лавочек с урнами.
Напомним, с начала года в муниципалитете прошло шесть форумов «День соседей». По итогам этих встреч с жителями реализовано множество инициатив по благоустройству округа.
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