Выставка фотографий заповедника Суханово открылась в Ленинском округе

Открытие выставки «Памятник природы Суханово» состоялось в сквере «Юность» в Ленинском округе. Автор фотографий Мария Аргир запечатлела в своих работах растения и животных заповедной территории.

В экспозиции представлены более 50 работ фотохудожницы. Большинство снятых на них представителей флоры и фауны занесены в Красную книгу Подмосковья.

Мария Аргир увлеклась фотографией еще в детстве и говорит, что любит наблюдать и фиксировать все вокруг. «Беречь и уважать природу я стараюсь всю жизнь. Просто нужно любить и сохранять то, что находится вокруг тебя», — рассказала автор выставки.

Заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова на открытии выставки поблагодарила Марию Аргир за ее необычный талант и умение передавать другим людяи заботу о природе.

«Человек, просто шагая, оставляет такой след. И мы сегодня имеем честь идти за ней следом и верить в то, что, объединившись в этом добре, у нас все получится», — сказала Татьяна Квасникова.

Посетить фотовыставку «Памятник природы Суханово» можно будет до 25 ноября.

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