В Ленинском округе на Каширском шоссе строят разворотную эстакаду

В Ленинском городском округе продолжается реконструкция Кашинского шоссе. Там возводят разворотную эстакаду №1. Сейчас готовность объекта — около 50%.

На данный момент специалисты собирают металлические конструкции. Процесс проходит на специальных стапелях: там из отдельных элементов формируют большие блоки будущего пролетного строения.

Примерно треть всех металлоконструкций уже установили на временные опоры. Оставшиеся детали готовятся к доставке на площадку: их привезут с помощью балковозов. Затем краны установят конструкции на нужную высоту.

После этого строители начнут укладывать несъемную опалубку из стеклофибробетона — прочной и водонепроницаемой основы, на которую потом положат бетон.

На площадке трудятся около 20 рабочих, задействовано несколько единиц специальной техники: кран и манипулятор.

Параллельно на «Каширке» возводят эстакаду и дороги основного хода, съезды, разворотную петлю и три подземных перехода. Завершить строительство и открыть рабочее движение планируют в следующем году.